Deutscher ESC-Kandidat: Isaak reist mit „Always on the Run“ zum ESC nach Malmö

Isaak reist mit „Always on the Run“ zum ESC nach Malmö

Beim deutschen ESC-Vorentscheid trafen große Stimmen und ungelenke Inszenierungen auf Trotzigkeit. Und gewonnen hat ein Song, der die ESC-Dramaturgie perfekt beherrscht.











Der 28-Jährige Isaak vertritt mit seinem Song „Always on the Run“ Deutschland beim Eurovision Song Contest (ESC), der in diesem Jahr am 11. Mai im schwedischen Malmö stattfindet. Der Ostwestfale landete sowohl beim Publikumsvoting als auch bei dem Voting der internationalen Jury mit einem Song der mit stampfenden Beat, großer Dramatik und einem Mitsingrefrain auf Platz eins – gefolgt von Max Mutzke, der schon vor 20 Jahren Deutschland beim ESC in Istanbul vertreten hatte.