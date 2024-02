Deutscher Anwalt Nawalnys: Kremlkritiker machte noch am Donnerstag „fitten“ Eindruck

1 Dr. Nikolaos Gazeas, Anwalt des verstorbenen Alexey Nawalny, zeigte sich überrascht über die Todesnachricht des Oppositionspolitikers (Archivfoto). Foto: IMAGO/jmfoto/IMAGO/Jürgen Männel/jmfoto

Der deutsche Anwalt von Alexej Nawalny, Nikolaos Gazeas, hat sich von der Nachricht zum Tod des russischen Oppositionspolitikers überrascht gezeigt. Noch am Donnerstag habe Nawalny per Videoschalte an einer Verhandlung in Russland teilgenommen, sagte Gazeas dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ laut Mitteilung vom Freitag. Auf den Bildern von der Verhandlung habe Nawalny „wie üblich einen fitten und starken Eindruck gemacht“.