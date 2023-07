1 Am Ausgang des Rosensteintunnels rechnen Land und Stadt mit Überschreitungen des Stickoxid-Grenzwerts nach Inbetriebnahme der Röhren. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Eigentlich soll der Tunnel für bessere Luft insbesondere in Bad Cannstatt sorgen. Doch weil absehbar mehr Verkehr durch die Röhren rollt, steigen am Tunnelmund die Stickoxid-Immissionen. Die Deutsche Umwelthilfe kündigt bereits an, notfalls gerichtlich auf die Einhaltung des EU-Grenzwerts zu pochen.









Stuttgart - Das 380-Millionen-Projekt Rosensteintunnel macht Fortschritte: Schon am 20. Februar soll der sogenannte Kurztunnel in Betrieb gehen, der den heutigen B-14-Wender in Richtung Innenstadt ersetzt. Für September ist dann die Eröffnung des Herzstücks Rosensteintunnel zwischen Wilhelma und Löwentorkreuzung geplant. Doch die Begeisterung über die Fertigstellung könnte getrübt werden. Weil Stadt und Land auf Dauer höhere Verkehrsmengen durch den neuen Tunnel erwarten, könnte es am Tunnelmund nahe der Löwentorkreuzung Probleme mit der Einhaltung des Stickoxid-Grenzwerts geben.