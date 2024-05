Der TSV Weilimdorf hat das erste Endspiel um die Deutsche Futsal-Meisterschaft gegen Hot 05 mit 3:2 gewonnen. Am Pfingstsamstag kann der dritte Titel im Rückspiel perfekt gemacht werden.

Großer Jubel beim TSV Weilimdorf: Der Futsal-Bundesligist hat das erste Finale um die deutsche Meisterschaft gegen den VfL 05 Hohenstein-Ernstthal (Hot 05) mit 3:2 (1:1) gewonnen. Die Tore für die Mannschaft von Trainer Vitalii Odehov erzielten vor 468 Zuschauern in der Spechtweghalle Amer Dzindic und Josip Cacic, hinzu kam ein Eigentor von Andrii Remenets. Kennedy Alves Riveiro hatte ihn bei einem Freistoß angeschossen.

Spiel gedreht

„Wir sind sehr glücklich über den Sieg, wir haben immer weiter gekämpft und heute haben uns auch die Fans nach vorne gepeitscht“, freute sich Weilimdorfs Torschütze Dzindic. „Wir sind nach dem 0:1-Rückstand gut zurückgekommen, haben das Spiel gedreht und gehen nun guter Dinge ins Rückspiel“, ergänzte der zweite TSV-Vorsitzende Daniel Nötzold.

Das zweite Finalspiel findet am Pfingstsamstag (16.15 Uhr) auswärts bei Hot 05 statt. Bei einem weiteren Sieg wäre der TSV Weilimdorf zum dritten Mal nach 2019 und 2021 Deutscher Futsal-Meister. Gewinnt Hot 05, gibt es ein drittes und entscheidendes Spiel am 25. Mai (18 Uhr) in Stuttgart.