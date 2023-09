9 Die Deutschen Basketballer beim Empfang in Frankfurt nach ihrem WM-Triumph. Foto: IMAGO/Schüler/IMAGO/Marc Schueler

Gut 1000 Fans haben die deutschen Basketballer nach ihrer Rückkehr aus Manila beim Empfang in Frankfurt am Main für den Gewinn des Weltmeistertitels gefeiert.











Die deutschen Basketballer sind nach ihrem sensationellen WM-Gewinn begeistert in der Heimat empfangen worden. Rauchfontänen stiegen auf, als Kapitän Dennis Schröder in Frankfurt die Bühne betrat und den Goldpokal unter dem Jubel von gut 1000 Fans in die Höhe reckte. „Weltmeister, Weltmeister“, rief das Publikum beim Empfang der Helden von Manila, die zwei Tage zuvor auf den Philippinen für den größten Erfolg in der Geschichte des deutschen Basketballs gesorgt hatten.