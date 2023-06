8 Die Schöne liegt so nah: Straßburg und das Elsass sind immer wieder eine Kurzreise wert. Foto: imago/Jürgen Pfeiffer

Mal eben kurz auf ein Croissant nach Straßburg? In Paris durchs Marais streifen? Surfen in Biarritz? Eine Radtour entlang der Loire? Seit diesem Montag (12. Juni) um 10 Uhr können sich 18- bis 27-Jährige mit Wohnsitz in Deutschland oder Frankreich für den kostenlosen deutsch-französischen Freundschaftspass registrieren lassen.