Designmesse „Schöne Bescherung“ in Stuttgart: Der Weihnachtsmarkt für Designfans

15 Die Vasen von der Firma Dennismaass aus Ludwigsburg werden in Baden-Württemberg entworfen und produziert. Foto: G/dennismaass.de

Noch keine Geschenke? Auf dem Design-Weihnachtsmarkt „Schöne Bescherung“ in der Phönixhalle im Stuttgarter Römerkastell sind Unikate für Körper, Seele und Geist zu finden.











Auf der Design-Weihnachtsmesse in der Phönixhalle im Hallschlag präsentieren sich am Samstag und Sonntag rund 100 Ausstellende, kleine Manufakturen, Start-ups, aus der Region stammend und von außerhalb, etwa aus Frankreich oder Portugal. Die Verkaufsplattform atmet übrigens den Geist der Designmesse Blickfang, deren Veranstalter zeichnen für die „Schöne Bescherung“ verantwortlich. Die Messe ist aber eine eigenständige Veranstaltung und hat sich in den letzten Jahren als Termin vor dem Fest und als Alternative zum eher konventionellen Angebot des Weihnachtsmarktes in der City gut etabliert.