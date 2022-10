10 Amal Clooney in drei glamourösen Abendkleidern. Foto: Imago/Image Press Agency/Future Image

Das „Power Couple“ schlechthin ist zurück auf den roten Teppichen, denn George Clooney hat einen neuen Film in den Kinos. Das modische Motto seiner Frau Amal: Klotzen statt kleckern.















Link kopiert

Die Clooneys sieht man nicht auf jedem roten Teppich. Der Schauspieler George Clooney und seine Frau Amal suchen sich die Events genau aus, zu denen sie gehen. Meistens sind der Schauspieler und die Menschenrechtsanwältin sowieso nicht in Hollywood – den größten Teil des Jahres verbringen sie in London und am Comer See in Italien. Es vergehen Monate, ohne dass das „Power Couple“ öffentlich zusammen auftritt.

Jetzt müssen sie eine Ausnahme machen, denn George Clooney hat einen Film zu bewerben. Zusammen mit Julia Roberts ist er in „Ticket to Paradise“ (zu Deutsch „Ticket ins Paradies“) zu sehen. Die beiden Hollywood-Superstars, die privat befreundet sind, mimen seit Jahren verkrachte Eltern, die die Knall-auf-Fall-Hochzeit ihrer Tochter verhindern wollen.

Um ihren Mann bei seiner Promotionstour zu unterstützen, tauscht auch Amal Clooney die Anwaltsrobe gegen Abendkleider. Und was für welche! Die 44-Jährige zündet ein ganzes Feuerwerk an glamourösen Designerroben.

Am Montag, bei der US-Premiere des Films in Los Angeles, trug Amal Clooney ein rotes, wild gemustertes, asymmetrisches Kleid von Alexander McQueen. Zwei Abende zuvor schritt sie in einer pistazien- bis limettengrünen, trägerlosen Abendrobe von Del Core zu einer Gala des Academy Museum, bei der Julia Roberts ein Ehrenpreis verliehen wurde. Im September, als „Ticket to Paradise“ in London Weltpremiere feierte, ein vielleicht von Marilyn Monroe inspiriertes eng anliegendes Glitzerkleid. Der Designer: John Galliano.

„Sie hat einen ziemlich guten Geschmack“, sagt George Clooney über seine Frau. „Das hat sie wirklich.“ Da kann man ihm nur zustimmen.

Amal Clooneys Looks auf dem roten Teppich – in unserer Bildergalerie!