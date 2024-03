1 Der Schauspieler verstarb im Alter von 82 Jahren. Foto: dpa/Stefan Sauer

Der Schauspieler Fritz Wepper ist tot. Wepper starb am Montagmorgen in einem Hospiz in Oberbayern, wie die „Bild“-Zeitung unter Berufung auf seine Ehefrau Susanne Kellermann berichtete. Wepper wurde 82 Jahre alt.











