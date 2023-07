1 Clinton Mola: Zuverlässig in Liga zwei – doch reicht es für das Oberhaus? Foto:

Seit Jahren sucht der VfB Stuttgart nach einem Linksverteidiger, der beides beherrscht: Zuverlässige Abwehrarbeit genauso wie gefährliche Vorstöße. Können Clinton Mola und Borna Sosa den hohen Ansprüchen in der Bundesliga gerecht werden?









Stuttgart - Volleyballspielen klappt schon wieder ganz gut. In einem Video, das VfB-Profi Borna Sosa aus dem Urlaub in seiner kroatischen Heimat übermittelt hat, ist der 22-Jährige beim Pool-Britschen mit einer dunkelhäutigen Schönheit zu sehen. Sein Knie, an dem ihm ein schmerzhaftes Ödem monatelang zu schaffen machte, scheint auch wieder ganz beweglich, weshalb an einer Rückkehr nach Stuttgart in fittem Zustand kaum Zweifel bestehen dürften.