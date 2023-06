1 Der Schriftzug kann bleiben: Auch kommende Saison wird in der MHP-Arena in Ludwigsburg Basketball gespielt. Foto: factum/Simon Granville

Auch der VfB Stuttgart spielt kommende Saison in einer MHP-Arena. Das sagen die Verantwortlichen der Ludwigsburger Halle dazu.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Seit 2012 tragen die Basketballer der MHP Riesen Ludwigsburg ihre Heimspiele in der MHP-Arena aus. In der neuen Saison sind sie damit nicht mehr alleine. Etwa zehn Kilometer Luftlinie weiter südlich wird von August an auch der VfB Stuttgart in einer MHP-Arena spielen. Der Fußball-Bundesligist verkündete am Dienstagmorgen den Einstieg der Porsche AG sowie deren Tochterunternehmen MHP. Das Ludwigsburger Beratungsunternehmen tritt unter anderem als Namensgeber des einstigen Neckarstadions auf. An eine Änderung des eigenen Hallennamens denkt in Ludwigsburg dennoch niemand.