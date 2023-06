1 Der VfB will mit dem schnellen Silas Wamangituka (links) auf die Überholspur. Das Stuttgarter Spiel soll temporeicher werden. Foto: Bauman

Die Saisonanalyse des VfB Stuttgart hat einen Schwachpunkt ergeben: Die Spieler laufen nicht zu wenig, aber sie sollten öfters in höchstem Tempo nach vorne kommen. Doch wie lässt sich das Problem beheben?









Stuttgart - Die Spieler von Arminia Bielefeld sind am meisten gelaufen: 4013,02 Kilometer in der gesamten Zweitligasaison. Das ist so weit, als wären die Männer von Trainer Uwe Neuhaus von der Schüco-Arena fast bis Nowosibirsk in Sibirien gejoggt. Ein enormer Aufwand, für den sich die Mannschaft aus Ostwestfalen mit dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga belohnt hat. Der VfB Stuttgart ist hinter der Arminia als Zweiter ans Ziel der Träume gekommen. Allerdings bringen es die Spieler mit dem Brustring auf dem Trikot nur auf 3919,48 Kilometer – Rang sechs in dieser Statistik.