6 Äußerlich ernst, innerlich heiter: Siegfried Rapp auf dem Ludwigsburger Marktplatz Foto: Simon Granville

Siegfried Rapp, Unternehmer aus Ludwigsburg, war ein Weltenbummler und Sinnsucher. Nun ist er schwer krank. Ein Gespräch über sein Leben, die Krankheit und warum er so gut damit umgehen kann.









Ludwigsburg - Es klingt kitschig, ist aber wahr: Als Siegfried Rapp zur Verabredung auf den Marktplatz von Ludwigsburg kommt, reißt der trübe Himmel auf und die Sonne taucht alles in ein mildes Licht. Rapp steht für den Fotografen auf die Mitte des Platzes, zu seiner Rechten liegt sein Honorarkonsulat, zu seiner Linken sein Mediationsinstitut. Er ist in Begleitung seiner Frau Ingrid Hönlinger, die bei diesem Fototermin für ihn spricht. Bei Siegfried Rapp wurde amyotrophe Lateralsklerose diagnostiziert, besser bekannt als: ALS. Die Krankheit hindert ihn am Sprechen, auch am Lachen. Dennoch geht von dem fast 70-Jährigen ein beeindruckendes Strahlen aus.