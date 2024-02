Der Reality-Star im Interview: Mike Heiter nach Dschungel-Rauswurf: Kim gehe ich lieber aus dem Weg

Reality-Star Mike Heiter (31) hat das Finale von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" knapp verpasst. Am Samstag musste er gemeinsam mit Fabio Knez (30) das Camp verlassen. Den Zuschauern fiel der "Love Island"-Star vor allem durch seine Auf und Abs mit seiner Ex Kim Virginia (28) und dem Dschungel-Flirt mit Leyla Lahouar (27) auf. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät der 31-Jährige, wie es nach der RTL-Show (auch bei RTL+) mit den Damen weitergeht.

Warum hat es aus Ihrer Sicht nicht für das Finale gereicht?

Mike Heiter: Das weiß ich selbst nicht so genau. Ich sag mal so: Ich bin glücklich darüber, im Halbfinale gestanden zu sein. Das ist natürlich auch eine große Leistung. Für mich haben schon sehr, sehr viele Leute angerufen. Für andere nur eben ein bisschen mehr.

Lesen Sie auch

Wie enttäuscht sind Sie über Ihren Rauswurf?

Heiter: Gar nicht so enttäuscht: Ein trauriges Auge, ein lächelndes Auge. Ich wäre natürlich gerne auch im Finale gelandet oder hätte mich auf den Thron gesetzt. Aber ich bin auch glücklich, wieder in der Zivilisation zu sein.

Warum haben Sie sich so gegen die Annäherung von Leyla gewehrt?

Heiter: Ich war ehrlich zu mir und zu Leyla. Ich habe ehrlich kommuniziert, wie ich es empfunden und gefühlt habe. Dass ich jetzt keine körperlichen Aktivitäten hier gut finde, weil ich mich selbst unhygienisch gefühlt habe. Da fand ich es besser, ehrlich zu sein, anstatt irgendetwas vorzuspielen oder auf Krampf zu erzwingen.

Können Sie sich vorstellen, Leyla auch außerhalb der Show kennenzulernen?

Heiter: Ja. Wir sind so verblieben, dass wir auf jeden Fall darüber hinaus Kontakt haben. Wie zwei normale Menschen, die sich irgendwie mögen. Aber ob es jetzt in einer Kennenlernphase endet oder so weitergeht, werden wir in der Zukunft sehen.

Wird es ein klärendes Gespräch mit Kim geben oder werden Sie ihr aus dem Weg gehen?

Heiter: Ich denke, dass ich ihr aus dem Weg gehen werde. Sie hat so über die Stränge geschlagen, dass ich ein klärendes Gespräch nicht befürworten würde. Deswegen gehe ich ihr lieber aus dem Weg.

Konnten Sie den Zuschauern den wahren Mike zeigen?

Heiter: Ja, natürlich. Die Zuschauer haben in den Situationen, die ich hatte, auf jeden Fall den wahren Mike kennengelernt. Und wie er so mit Extremsituationen umgeht, zum Beispiel mit Kim. Nur die lustigen Seiten waren da ein bisschen gehemmt, weil ich die ganze Zeit so viel Negatives gespürt habe.

Wer wird sich Ihrer Meinung nach den Sieg holen?

Heiter: Das weiß ich nicht. Ich gönne es allen drei gleich. Alle drei sind mir ans Herz gewachsen. Alle drei sind super Menschen und jeder hat es gleichmäßig verdient, sich auf den Thron zu setzen.

Mit wem werden Sie nach dem Dschungel noch Kontakt halten?

Heiter: Ich denke mit allen außer Kim.