Künftig sollen Autofahrer über 70 alle fünf Jahre beweisen, dass sie noch fit für die Straße sind. Hartmut Oesterle ist 85 und gehbehindert. Ohne sein Auto, sagt er, könnte er nicht mehr am öffentlichen Leben teilnehmen.









Hartmut Oesterle ist etwas aufgeregt an diesem Morgen. Er will einem Reporter beweisen, dass er mit 85 Jahren noch sicher Auto fährt. Aber vor der Probefahrt bittet er erst einmal herein in sein Haus im Stuttgarter Norden. Hier wohnt Hartmut Oesterle seit seiner Geburt im Jahr 1937.