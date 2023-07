11 Schwimmtrainerin Anne (Claudia Michelsen) wälzt Probleme. Foto: NDR/Hager Moss Film/C. Schroeder

Im ARD-Drama „Auf dem Grund“ fetzen sich Mütter und Töchter, Schwestern und überhaupt alle. Mittendrin muss eine Schwimmtrainerin ihr Trauma aufarbeiten. Lohnt es sich, einzuschalten?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Den Menschen, die man liebt, wünscht man nur das Beste. Leider haben die anderen oft ganz andere Vorstellungen davon, was das Beste für sie sei, als man selbst, was zu intensiven Konflikten führt. Diese Problematik treibt das von Susanne Schneider und Astrid Ruppert geschriebene, von Thorsten M. Schmidt („Scheidung für Anfänger“) inszenierte ARD-Drama „Auf dem Grund“ an.