1 Die Autofahrer im Land fühlen sich von der Politik eingeengt. Foto: dpa/Marijan Murat

Wenn es um die Situation auf Straßen und Schienen in Baden-Württemberg geht, gibt es einige Luft nach oben. Das legt der aktuelle BaWü-Check im Auftrag der Tageszeitungen im Südwesten nahe.









Eigentlich ist die augenblickliche Stimmung der Menschen in Baden-Württemberg insgesamt gar nicht so schlecht. Denn bevor das Meinungsforschungsinstitut Allensbach im Rahmen des aktuellen BaWü-Checks seine Fragen rund um das Thema Verkehr gestellt hat, hat es den Bürgern ganz allgemein auf den Puls gefühlt. Seit November ist der Anteil der Bürgerinnen und Bürger, die den kommenden zwölf Monaten hoffnungsfroh entgegenblicken, immerhin von 21 auf 35 Prozent gestiegen, während die Gruppe mit ausgeprägten Befürchtungen im Gegenzug von 32 auf 25 Prozent geschrumpft ist. Das sind die besten Werte seit Beginn des Ukraine-Krieges. Beim Dauerbrenner Verkehrsprobleme hat sich die Stimmung hingegen verschlechtert, was vielleicht auch daran liegt, dass die Menschen im Vergleich zu Coronazeiten wieder mehr unterwegs sind.