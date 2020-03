Gebühren in Stuttgart Stadt kassiert fürs Parken bald mehr

Eine öko-soziale Mehrheit im Gemeinderat will es so: In ganz Stuttgart wird das Parken Anfang Juli um bis zu 25 Prozent teurer. Das klinge zwar nach viel, sagen die Grünen, sei aber in Wirklichkeit nicht so schlimm. Für die Erhöhung gebe es gute Gründe.