Denkendorf im Kreis Esslingen: 60-Jähriger schwer verletzt bei Wohnungsbrand – Hund stirbt

6 Starke Rauchentwicklung beim Brand Foto: 7aktuell.de/ 7aktuell/7aktuell.de | 7aktuell

Bei einem Wohnungsbrand in Denkendorf (Kreis Esslingen) ist ein 60-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war das Feuer am Mittwochabend in einer Erdgeschosswohnung ausgebrochen. Der darin wohnende Senior rettete sich selbst ins Freie und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen sechs Bewohner des Hauses blieben unverletzt.