Demonstrationen in Stuttgart: Wo ist in der Weihnachtszeit Platz für Versammlungen?

Tausende Menschen sind in den zurückliegenden Wochen allein wegen des Gaza-Krieges auf die Straße gegangen. Auch sonst bleibt Stuttgart eine Demo-Hauptstadt. Da fragen sich viele, wie das gehen soll, wenn von Mittwoch an der Stuttgarter Weihnachtsmarkt den Marktplatz, den Schillerplatz und weitere Flächen belegt, die unter anderem für Versammlungen genutzt werden.

Wer eine Versammlung anmeldet, kann sich grundsätzlich einen Ort wünschen

Grundsätzlich hätten die Anmeldenden die freie Wahl des Versammlungsortes, teilt ein Sprecher der Stadt mit. Die Stadt als Versammlungsbehörde könne jedoch aus Sicherheitsgründen Einschränkungen erlassen – oder eben aus Platzgründen, wie jetzt in der Weihnachtszeit. „Aufgabe der Versammlungsbehörde ist es daher, die kollidierenden Nutzungsinteressen in einen Ausgleich zu bringen“, teilt der Sprecher mit. Dennoch gelte der Grundsatz, dass es auch in der Weihnachtsmarktzeit möglich sein muss, sich „öffentlichkeitswirksam und adäquat in der Innenstadt zu versammeln“. Mehrere Flächen stünden dafür zur Verfügung.

Geeignet seien zum Beispiel der Stadtgarten auf dem Uni-Campus in der Stadtmitte. Auch im Oberen Schlossgarten könne man eine Versammlung abhalten. Für dort sei immer auch eine Vorabstimmung mit dem Land erforderlich, denn der Schlossgarten ist Landesfläche. Für Versammlungen können, so es notwendig ist, auch Straßensperrungen in Betracht kommen. Wenn man absperre, komme auch die Lautenschlagerstraße oder die sogenannte Querspange – die Querverbindung zwischen Rotebühlplatz und Königstraße – in Frage.