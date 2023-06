1 Das Logo ist Programm: Das Demoz in Ludwigsburg will stachelig sein. Foto: factum

Das Demokratische Zentrum Ludwigsburg verklagt das Finanzamt. Weil ihm die Behörde Zuschüsse verwehrt, sieht es sich in seiner Existenz bedroht. Was klingt wie eine Posse, hat einen hochpolitischen Hintergrund – und kann fast keinen Verein kalt lassen.









Ludwigsburg - Um die absurde Situation des Demokratischen Zentrums (Demoz) in Ludwigsburg ermessen zu können, hilft vielleicht folgende Anekdote: Am 6. März findet beim Atomkraftwerk in Neckarwestheim eine Demonstration statt. Anlass ist der Jahrestag des Super-GAUs von Fukushima. Doch dass das Demoz auf diesen Termin, der ihm sehr wichtig ist, hinweisen wird, ist nicht selbstverständlich. Weil nicht klar ist, ob es sich damit schadet.