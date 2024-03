8 Der Burgplatz war proppevoll bei der Kundgebung. Foto: Werner Kuhnle

Bei einer Kundgebung haben sich am Freitag rund 300 Bürger für eine bunte Gesellschaft starkgemacht und betont, wie sehr das Land davon profitiert.











Link kopiert



Nach dem Geheimtreffen in Potsdam, bei dem rechtsextreme Kreise von massenhaften Deportationen von Ausländern schwadroniert haben sollen, ging ein gewaltiger Ruck durch das Land – und Zigtausende Menschen für Demokratie und Toleranz gingen auf die Straße. Zuletzt waren die Teilnehmerzahlen bei den Demos allerdings hier und da etwas geringer ausgefallen. Nicht so in Marbach. Hier kamen am Freitagabend rund 300 Bürger unter dem Motto „Marbach ist bunt“ auf dem Burgplatz zusammen, um Flagge für Vielfalt zu zeigen. Und im Grunde alle Redner hoben hervor, dass die Gesellschaft genau davon profitiert.