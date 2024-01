Demo gegen rechte Hetze in Stuttgart: „Eindrucksvolle Demonstration der Demokratie“

Rund 4000 Menschen, vier Mal so viel als angemeldet, kamen auf den Stuttgarter Schlossplatz, um am Holocaust-Gedenktag gegen rechte Hetze zu demonstrieren. Initiiert wurde die Demo von Pulse of Europe und einem breiten Bündnis von Organisationen.











Link kopiert



„Sieh dir die Menschen an!“ Der Ausstellungstitel auf der Kunstmuseumsfassade hätte nicht besser passen können. Auf dem Schlossplatz davor versammelten sich etwa 4000 Menschen zur Demonstration „Nie wieder ist jetzt - In Vielfalt vereint gegen rechte Hetze“. Geladen zur Kundgebung am Holocaust-Gedenktag hatte die proeuropäische Bewegung Pulse of Europe mit einem breiten Bündnis von Organisationen. Um „ein kraftvolles Zeichen gegen Rechtsextremismus zu senden“, so Annette Rueß und Sebastian Hoch von Pulse of Europe.