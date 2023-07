1 Rainer Schaub, Michael Herzog, Karin Götz, Inès Stritter und Hartwig von Kutzschenbach (von links) haben sich über das Thema Demenz unterhalten. Foto: Werner Kuhnle

Zum Auftakt der Woche der Demenz im Landkreis Ludwigsburg hat eine Podiumsdiskussion in der Marbacher Stadthalle stattgefunden. Vor 200 Besuchern diskutierten und informierten Experten zum Thema Demenz.









Nach Hause wollen, obwohl man zuhause ist. Die Schuhe in den Kühlschrank stellen. Seine Liebsten nicht mehr erkennen . . . All das sind Dinge, die Menschen passieren können, wenn sie an Demenz erkrankt sind. Für die Angehörigen und die Erkrankten selbst eine enorme Herausforderung. Wie sehr das Thema bewegt, wurde am Mittwoch in der Marbacher Stadthalle deutlich. Rund 200 Menschen kamen zur Podiumsdiskussion „Diagnose Demenz“, die Auftaktveranstaltung zur kreisweiten Woche der Demenz war.