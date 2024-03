Deizisauer Fahrradhändler: XXL Walcher will mit Indoor-Teststrecke Internetkonkurrenz Paroli bieten

XXL Walcher will mit Indoor-Teststrecke Internetkonkurrenz Paroli bieten

10 Bei der Trial-Show von Markus Stahlberg und seinem Sohn Neal (im Bild) gab es Action auf zwei Rädern. Foto: /Tim Kirstein

Der Fahrradboom der Coronajahre ist vorbei – die Händler buhlen wieder um die Kundschaft. In Deizisau hat der Fahrradspezialist XXL Walcher kräftig in den Standort investiert – mit einer Idee setzt er sogar neue Maßstäbe in Baden-Württemberg.











Über zwei Geschosse erstreckt sich die Indoor-Teststrecke. Auf dem Boden sind Pfeile und Zebrastreifen aufgezeichnet. Neben der Fahrbahn befinden sich Gehwege, die direkt an den Mountainbikes, Rennrädern und E-Bikes vorbeiführen, die auf den Verkaufsflächen ausgestellt sind. Im Untergeschoss werden im vergrößerten Servicebereich Fahrräder repariert oder neu montiert. So präsentiert sich Fahrrad XXL Walcher in Deizisau nach der Erweiterung.