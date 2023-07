Aufzug zum Heilbad Hoheneck in Ludwigsburg

1 Die Feuerwehr befreite die Gruppe schließlich. (Symbolbild) Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Vier Personen mussten am Mittwoch in Ludwigsburg im Aufzug zum Heilbad Hoheneck ausharren, nachdem dieser durch einen technischen Defekt stehen geblieben war. Durch den Ruck wurde außerdem ein Mann verletzt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Für viele Menschen ist eine solche Situation ein wahrer Albtraum: im Fahrstuhl steckenzubleiben. Vier Personen mussten am Mittwoch in Ludwigsburg tatsächlich eine Stunde lang im Schrägaufzug in der Uferstraße im Stadtteil Hoheneck ausharren, der zum dortigen Heilbad führt. Wie die Polizei mitteilt, stoppte der Aufzug gegen 18.15 Uhr wohl aufgrund eines technischen Defekts plötzlich. Ein 63-Jähriger stürzte durch den abrupten Ruck und zog sich Verletzungen zu.