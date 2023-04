Großflächiger Stromausfall in Sindelfingen

Durch einen Defekt in einem Umspannwerk hatten große Teile Sindelfingens am Montagmorgen für etwa eine Stunde keinen Strom.









Am Montagmorgen ist es in Sindelfingen um kurz vor 8 Uhr zu einem großflächigen Stromausfall gekommen, wie die Stadtwerke mitteilen. Betroffen waren die östlichen Stadtgebiete, unter anderem also der Goldberg und die Viehweide, sowie Teile des Flugfelds.

Die Ursache lag im Umspannwerk Mahdentalstraße, das die Stadtteile östlich des Sommerhofenparks versorgt. Ausgelöst wurde der Stromausfall durch einen defekten Scherentrenner-Schalter bei Umschaltmaßnahmen von Hochspannung am 110 kV-Netz. Die Wiederherstellung der Stromversorgung erfolgte laut Stadtwerke gegen 9 Uhr.