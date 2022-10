Kreis Esslingen Luftbelastungen durch Feuerwerke geringer als gedacht

Laut Umweltbundesamt sind Höhenfeuerwerke weniger schädlich als gedacht. Das sorgt für große Erleichterung in der Pyrotechnik- und Eventbranche. Doch viele Kommunen in der Region halten sich zurück mit Bewertungen der neuen Erkenntnisse – und halten vorerst an ihren Plänen fest.