Debakel für Deutschland: Die Flick-Elf scheidet aus der WM früh aus.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist bei der WM in Katar schon nach der Gruppenphase ausgeschieden. Das 4:2 gegen Costa Rica war für die DFB-Auswahl zu wenig für ein Weiterkommen.















Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist bei der WM in Katar wie vor vier Jahren in Russland in der Vorrunde gescheitert. Ein 4:2 (1:0) im letzten Gruppenspiel gegen Costa Rica genügte dem viermaligen Weltmeister am Donnerstag nicht, um noch ins Achtelfinale einzuziehen. Der 2:1-Sieg der Japaner im Parallelspiel gegen Spanien besiegelte das Aus für die DFB-Elf.

Serge Gnabry (10.), Kai Havertz (73./85.) und Niclas Füllkrug (89.) trafen im Al-Bayt-Stadion von Al-Khor für Deutschland. Die Tore für Costa Rica erzielten Yeltsin Tejeda (58.) und Celso Borges (70.).

Zuvor hatte Deutschland gegen Japan verloren (1:2) und gegen Spanien unentschieden (1:1) gespielt.