Den VfB Stuttgart hat eine Affäre um alte Rechnungen erfasst, meint unser Sportredakteur Carlos Ubina in seinem Kommentar. Das lässt den Verein schlecht dastehen und erfordert eine klare Aufarbeitung mit Vorstandschef Thomas Hitzlsperger an der Spitze.









Stuttgart - Der VfB wird von Sünden der Vergangenheit eingeholt. Just in dem Moment, in dem in der Bundesliga mit dem Sieg in Mainz ein zartes sportliches Pflänzchen zu Tage tritt, erfasst den Club eine Affäre um den fragwürdigen Umgang mit Mitgliederdaten. Wurden diese an Dritte weitergegeben? Darum dreht sich der komplexe Sachverhalt im Zusammenhang mit der Ausgliederung 2017, der nun auch Anwälte beschäftigt.