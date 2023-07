11 Nachdem knapp ein Saisonviertel absolviert ist, lässt sich der gute Start des VfB Stuttgart auch an Daten festmachen. Gemeinsam mit dem Institut für Spielanalyse haben wir eine ganze Reihe an interessanten Zahlen aus den Datenbanken gefiltert. Foto: Baumann

Sieben Spieltage ist die Bundesligasaison alt, das erste Saisonviertel ist damit fast absolviert. Dass die Schwaben so ordentlich dastehen, hat gute Gründe, wie ein Blick in die Datenbanken beweist.









Stuttgart - Sieben Spiele, zehn Punkte, 13:9 Tore, Platz acht – selbst für Statistik-Liebhaber gab es in früheren Zeiten nicht viel mehr zu finden nach dem siebten Spieltag der Fußball-Bundesliga. Doch diese mageren Zeiten sind längst vorbei. Das Spiel wird seziert, aufgezeichnet, analysiert – und so bringt auch diese Spielzeit mehr hervor als das Ranking in der Tabelle.