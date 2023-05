1 Es knistert zwischen den Kommissaren Thorsten Lannert (Richy Müller, rechts) und Sebastian Bootz (Felix Klare). Premiere hat der neue Stuttgart-„Tatort“ „Vergebung“ an diesem Sonntag, 29. Mai, auf dem Schlossplatz Foto: swr/swr

Zwischen SWR-Sommerfestival und VfB-Fieber: Das Wochenende in Stuttgart ist wieder prall gefüllt. Wir geben Tipps. Pfingsten kann kommen.









Der Dauerblick auf die Wetter-App hilft nicht: Beständig ist in diesem Frühjahr nur der schnelle Wechsel. Da kann ein stabiler Rahmen nicht schaden. Den bietet an diesem langen Wochenende das SWR Sommerfestival auf dem Schlossplatz. Selbst mal Nachrichten vorlesen, in Sekundenschnelle von einer Serie in die nächste springen oder auch nur hoffen, dass in „Pop und Poesie“ zumindest manche der eigenen Songtextübersetzungen bestätigt werden – geht alles. Klar ist sowieso: Das Festival-Programm am Abend läuft schnurstracks auf das Finale zu – die Premiere des Stuttgart-Tatorts „Vergebung“ am Montag, 29. Mai, um 20.30 Uhr.