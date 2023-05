Musik liegt in der Stuttgarter Luft: von Helene Fischer über die Frühlingsfest-Sounds bis zu progressiven türkischen Klängen reicht das Angebot. Und natürlich macht Musik auch den verkaufsoffenen Sonntag in Vaihingen noch mal so schön. Alles bestens, solange wir von Missklängen verschont werden. Hier sind unsere Wochenendtipps.

Mein Schlossplatz mit „Benztown-Storys“

Der Kleine Schlossplatz bleibt Mitmach-Areal. An diesem Samstag, 6. Mai, ist die „Mein Schlossplatz“-Bühne offen für alle, die schon immer mal ihr musikalisches Können zeigen wollten. Gefragt sind Geschichten aus Stuttgart, Storys aus „Benztown“. Musik von der Straße für die Straße ist das Motto – und das Mitmachen ist ganz einfach. Bewerben kann man sich über Instagram (0711 Benztownstorys). Los geht es am Samstag, 6. Mai, um 16 Uhr, keinen Strom mehr gibt es nach 22 Uhr.

DJ Bobo oder Helene Fischer?

Das Frühlingsfest zum Warmwerden, um dann erst richtig in Fahrt zu kommen? Mehr Top-Unterhaltung geht kaum: Während Helene Fischer an diesem Samstag, 6. Mai, zum vierten Mal die Schleyerhalle füllt und von 20 Uhr an nicht nur auf der „Achterbahn“ für erhöhten Pulsschlag sorgt, geht um 19 Uhr in der Porschearena DJ Bobo auch schon den zweiten Abend auf die Bühne. Für ihn ist die Region Stuttgart kein unbekanntes Land – DJ Bobo arbeitete in den vergangenen Jahren immer wieder mit einer weiteren Schlagerkönigin zusammen: Andrea Berg.

BaBa ZuLa in den Wagenhallen

Kopfüber am Trapez präsentieren sich die Musiker von BaBa ZuLa nicht. Jedoch: Die Gruppe steht für progressive türkische Musik. Über die Türkei hinaus bekannt geworden sind sie durch Fatih Akins preisgekrönte Dokumentation „Crossing the Bridge“. Wer wissen will, was bei einer Musik herauskommt, bei der „die musikalische Tradition der Sufi und der türkischer Nomaden auf modernen Orient-Dub, anatolischen Folk und 60‘s Psych-Rock steht“, ist am Sonntag, 7. Mai, in den Wagenhallen an der richtigen Adresse. Beginn: 19 Uhr.

Verkaufsoffener Sonntag in Vaihingen

Wer es beschaulicher mag: „Vaihinger Frühling“ nennt sich das Wochenendprogramm, das der Verbund Vaihinger Fachgeschäfte rund um den Markt und das Bezirksrathaus veranstaltet. Besucher erwartet eine „ Aktionsfläche zum Bummeln, Entdecken, Staunen und Genießen“. Dazu versprechen die Veranstalter ein reichhaltiges gastronomisches Angebot und für Kinder viel Gelegenheit zum Spielen – mit Kinderkarussell, Bungee-Trampolin und einem Pedalo-Parcours. Am Sonntagvormittag spielt von 11 Uhr an die Big Band der wunderbaren Allmand Chaoten. Einkaufen am Sonntag? Geht von 13 bis 18 Uhr.

Die Koloratur des Todes

Und was ist Samstagnachts im Landesmuseum los? Nichts. Dafür umso mehr im Fruchtkasten nebenan, wo die Musikinstrumentensammlung des Landesmuseums untergebracht ist. Das alte Gemäuer ist Schauplatz eines Krimis mit dem Titel: „Mord im Museum III – Die Koloratur des Todes“. Nur soviel verraten die Veranstalter: „Im Haus der Musik am Schillerplatz haben sich Besucher für ein Abendkonzert eingefunden, als ein schrecklicher Mord geschieht. Die Konzertgäste werden zu Ermittlern, die sich im Fruchtkasten auf Spurensuche begeben. Beginn ist um 19 Uhr. Tickets kosten 27 Euro, ermäßig, 17 Euro, an der Abendkasse 29 Euro, ermäßigt 19 Euro. Anmeldungen unter: info@landesmuseum-stuttgart.de.