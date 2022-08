7 Immer wieder ein Anziehungspunkt: die Flammenden Sterne in Ostfildern, hier ein Foto von 2019. Foto: Roberto Bulgrin

Ob Goldgelb-Festival, Flammende Sterne, Hip-Hop-Wettbewerbe oder Oldtimerschau: auch das kommende Wochenende 20./21. August ist in der Region Stuttgart voll gepackt mit einer Fülle von Veranstaltungen. Hier ein Überblick.















An lauen Sommerabenden lassen sich Fledermäuse sogar in den Innenstädten beim Jagen beobachten. Im stillgelegten Steinbruch in Leutenbach-Weiler im Rems-Murr-Kreis auf Fledermaus-Safari zu gehen, hat aber noch einmal einen ganz anderen Reiz. Wer mehr über die lautlosen Jäger wissen möchte, kann am Samstag, 20. August, um 20.30 Uhr zum Treffpunkt an der Schranke zum ehemaligen Klöpfer-Steinbruch bei den Sportanlagen des TSG Weiler kommen. Von dort aus führen Werner Fleischmann und Andreas Hurlebaus Interessierte in den stillgelegten Steinbruch, der – wie die ortskundige Kollegin Annette Clauß sagt – an sich schon einen Ausflug wert ist. Zu der Führung, die nur bei gutem Wetter stattfindet, muss man sich nicht vorab anmelden.

Karte zum Treffpunkt unter: https://www.vhs-winnenden.de/programm/mensch-natur-gesellschaft/kategorie/NABU/18

Raus aufs Stückle und düngen

Wer ein Stückle sein eigen nennt, der weiß: die Bäume leiden zurzeit extrem unter der Trockenheit. Hin und wieder eine Gießkanne reicht da nicht. Am besten ist es, wenn man Obstbäume selten, aber dafür durchdringend wässert. Und weil Bäume genau wie Menschen auch hin und wieder einen extra Schluck für die Gesundheit brauchen, empfiehlt es sich, eine Jauche aus Brennnessel- und Beinwellblättern anzusetzen. Dieser Geheimtipp stammt von Jochen Bühler, dem Vorsitzenden des Obst- und Gartenbauvereins Beutelsbach. Er hat im vergangenen Jahr ein paar seiner Bäume mit dieser Jauche gedüngt – und in diesem Jahr den Eindruck, dass die gedüngten Bäume deutlich gesünder als die ungedüngten sind. Und natürlich lohnt es sich immer, die Bäume auf Anzeichen von Krankheiten zu untersuchen – wie zum Beispiel den Feuerbrand.

Bittersüßes Ende im Openair-Kino

Nicht viele Rathäuser in der Region können von sich sagen, dass sie gleichzeitig auch eine gute Location für einen stimmungsvollen Abend sind – das Fellbacher Rathaus ist da eine seltene Ausnahme. Wer einmal da war, weiß das Ambiente zu schätzen – und deshalb ist das Sommernachtskino auch immer schnell ausverkauft. An diesem Samstag, 20. August, läuft als letzter Film „Meine Stunden mit Leo“. Wer das bittersüße Drama sehen will, sollte deshalb schnell sein. Wie Emma Thompson als Witwe mit einem Callboy nachzuholen versucht, was sie in ihrer Ehe vermisste, das dürfte auch viele Zuschauerinnen anlocken – eignet sich der Film doch bestens für ein Treffen mit Freundinnen bei einem Glas Hugo, oder auch zwei. Einlass ist von 19.30 Uhr an, der Film beginnt um 21.15 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 12,50 Euro und 13 Euro an der Abendkasse. Das Kitz bewirtet. Das Rathaus liegt an der Haltestelle Lutherkirche.

Hip-Hop auf dem Franck-Areal in Ludwigsburg

Das Hi.Francky, das man als Open-Air-Event-Kneipe auf Zeit bezeichnen könnte, wartet seit rund zwei Monaten auf dem Luwigsburger Franck-Areal mit unterschiedlichen Events auf. An diesem Samstag steht nun das LBC Summertime 2022 Festival auf dem Programm – mit dabei ist auch ein internationales Hip-Hop-Dance-Battle, bei dem die Jury ein Preisgeld von 1000 Euro vergeben wird. Los geht das Festival um 11 Uhr. Neben dem Battle gibt es Musik auf die Ohren. Hip-Hop von Franky Dee, Poppin’ von Nelson. Hinzu kommen Auftritte von drei lokalen Bands. Die Pop-up-Kneipe selbst wird noch bis zum 27. August auf dem Gelände zu finden sein, immer donnerstags bis samstags zwischen 17 und 22 Uhr.

Im August wird blau gemacht

Nach zweijähriger Pause findet an den Sonntagen im August von 14 bis 18 Uhr wieder der beliebte Sommermarkt in der Marbacher Wendelinskapelle statt. Das Motto lautet „Blau“. Monika Schreiber von der Galerie in der Wendelinskapelle und Täuberich Markus Schneider mit den Kollegen der Buchhandlung haben sich komplett der Farbe blau verschrieben und kosten diese in allen Schattierungen aus. Zur blauen Stunde wird Klingendes, Harmonisches und Mitreißendes präsentiert, heißt es.

Kasperle im Märchengarten

Wer aus dem Kreis Ludwigsburg war als Kind nicht im Märchengarten im Blühenden Barock? Und wer kennt nicht das Kasperle? Der kleine Gesell ist an diesem Samstag und Sonntag jeweils um 12.30, 13.30 und 14.30 Uhr wieder im Blühenden Barock auf der Bühne zu erleben. Die Zahl der Plätze ist begrenzt.

Langes Wochenende im Kreis Böblingen

Langsam neigt sich der Sommer auch im Kreis Böblingen seinem Ende zu, doch musikalische Events gibt es trotz Sommerloch – und das nicht nur am Wochenende. Auf den Samstag und den nächsten Mittwoch fallen nämlich zwei Termine, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Die Angebote reichen von virtuos-jazzig bis brachialem Tanzmetall.

Am Samstag, 21. August, spielt zunächst Hellmut Hattler bei Sommer am See in Böblingen. Der Meister am elektrischen Bass, der Teil der deutschen Rockgruppe Kraan war, tritt um 19.30 Uhr mit der Sängerin Siyou in der Alten TÜV-Halle auf. Einlass ist um 19 Uhr. Bereits drei Alben haben die beiden gemeinsam veröffentlicht und verbinden damit Hellmut Hattlers Können am Bass mit Siyous Gospel und Soul. Ein echtes Highlight für Musikliebhaber!

Der nächste Tipp mag vielleicht den ein oder anderen überraschen. Am Mittwoch, 24. August, tritt bei „Sindelfingen rockt“ die Rammstein-Tribute-Band „Übermensch“ auf. Rammstein ist wohl nicht jedermanns Fall, aber auf Interesse stößt die Tribute-Band allemal: 2011 schlossen sich die Musiker nämlich in Venedig, Italien zusammen. Wer beim Schlagwort Italien direkt Adriano Celentanos „Azzurro“ summt und sich verträumt nach einem Aperol Spritz sehnt, der hat eventuell Probleme, sich Italiener vorzustellen, die deutsche Texte mit der Sanftheit eines Presslufthammers über die Bühne schreien. Vielleicht bekommt der brachiale Musikstil dadurch aber auch einen gewissen Dolce-Vita-Flair?

Doch nichts dergleichen: Echte Rammstein-Fans werden bei dem Konzert der italienischen Tribute-Band voll auf ihre Kosten kommen. Mit astreiner Betonung bringen die Italiener die Rammstein-Songs zum Leben und bieten dabei noch eine Show, in der es stilgerecht an Flammen- und Nebelmaschinen nicht mangelt.

Wer sich also zum Schluss des Sommers noch in musikalische Extreme stürzen will, der hat in den kommenden Tagen reichlich Gelegenheit dazu.

Dire Straits auf dem Strohländle

Deshalb sei einmal mehr ein Besuch auf dem Strohländle empfohlen. Auch ohne Hitze – tropisch wird’s am Freitag auf jeden Fall. Von Rumba bis Latin-Jazz: die Musiker von Tocame Son bringen kubanisches Flair auf den Engelberg. Fehlen dann nur noch Caipirinha und Cuba Libre.

Deutlich westlicher sind die Klänge, wenn am Samstagabend die Musiker von „Brothers in Arms“ auf der Bühne stehen. Wie der Name vermuten lässt, handelt es sich um eine Tribute-Band der Dire Straits – und die gibt es schon 20 Jahre. Nein nicht das Original, sondern die Interpreten. Die echten Straits sind schon seit vier Jahrzehnten musikalisch unterwegs. Wir werden halt alle älter.

Der Wein im gleichnamigen Dorf

Alt und Jung treffen sich gerne im Weindorf. Dafür muss man nicht nach Stuttgart fahren, auch Leonberg hat ein kleines, aber feines Weindorf. Das geht an diesem Freitag ins Finalwochenende. Damit das gute Essen der Familie Illig tanzender Weise besser verdaut werden kann, spielt am Freitag und am Samstag „Club 2“. Wer lieber sitzen bleibt: Auch wegen der Weine lohnt sich bis einschließlich Sonntag ein Besuch im Weinhof in der Hindenburgstraße 86.

Oechsle hat nichts mit Ochsen zu tun

Apropos Wein: Wenn Sie eine Trockenbeerenauslese mit 300 Grad Oechsle probieren, so ist das ein echter Gaumenschmeichler. Wobei Oechsle nicht die schwäbische Verniedlichungsform des Ochsens ist, sondern die Maßeinheit für das Mostgewicht des unvergorenen Traubensaftes. Der Erfinder der Mostwaage heißt Christian Ferdinand Oechsle und hat im 19. Jahrhundert in Pforzheim gelebt. Ihm zu Ehren wird dort auf dem Marktplatz von Freitag an das Oechslefest gefeiert. Bei solch einem Namenspatron ist es mit einem Wochenende nicht getan: Das Fest geht täglich bis zum 4. September.

Wer es ein bisschen ruhiger haben möchte, ist am Samstag in Ditzingen auf dem Platz an der Glems an der Bauernstraße richtig. Dort bittet der Treffpunkt Leben zwischen 19 und 21 Uhr zum Chillout mit Livemusik und Cocktails. Die werden zum Glück nicht in Grad Oechsle gemessen.

Flammende Sterne im Kreis Esslingen

Oldtimerfans und Festivalgänger kommen an diesem Wochenende im Kreis Esslingen auf ihre Kosten. Mit dem Feuerwerksfestival „Flammende Sterne“ in Ostfildern und dem Goldgelb-Festival in Aichwald haben es die nächsten Tage so richtig in sich: Lasershows, Lichtobjekte und opulente Feuerwerks-Inszenierungen verspricht wieder das internationale Feuerwerksfestival, das vom 19. bis 21. August den Himmel über Ostfildern zum Funkeln bringen wird. Pyrotechniker aus 26 Nationen wollen bis zu 40 000 Gäste mit ihren glitzernden Kreationen überraschen. Viele Stammgäste werden wieder von 18 Uhr an ihre Picknickdecken ausbreiten, um das Rahmenprogramm entspannt zu genießen, bevor die Musikfeuerwerke um 22.15 Uhr zum Schauen und Staunen einladen.

Musik im Sonnenblumenfeld

Ganze fünf Tage lang lockt wieder das Goldgelb-Festival vom 18. bis 22. August ins Sonnenblumenfeld bei Aichwald-Krummhardt auf dem Schurwald. Musik satt liefern die zehn Livebands, die von Rock bis Pop und über Soul bis Reggae eine große Bandbreite bei dem Open-Air-Erlebnis, das von einem großen schwebenden Schirm geschützt sein wird, auf die Ohren geben. Angesichts steigender Kosten wird erstmals Eintritt verlangt, aber am Familientag am Sonntag bleibt der Besuch bis 18 Uhr frei.

Runde drei wird am Wochenende in Baltmannsweiler-Hohengehren eingeläutet, wenn der Schurwald Classic Club zum dritten Oldtimertreffen einlädt. Am Sonntag, 21. August, gehört die Ortsmitte den automobilen Legenden auf zwei und vier Rädern.

Legendär ist auch der erste straßentaugliche Sportwagen, den Porsche mit dem Modell 356 auf den Markt brachte. Wer am Wochenende etwas mehr über den Traumwagen von Konstrukteur Ferry Porsche erfahren möchte, ist in der Sammlung Domnick in Nürtingen-Oberensingen an der richtigen Adresse. Dort wird am 20. August, um 19.30 Uhr die Autogeschichte anhand des allerersten verkauften Modells an das Ärztepaar Domnick erläutert.

Songs wie damals in Woodstock

Die ehemaligen Mitglieder von Ten Years After Joe Gooch (Gitarre und Gesang) und Leo Lyons (Bass und Songwriter) haben vor zehn Jahren die Band „Hundred Seventy Split“ gegründet. Jetzt sind die Gewinner des Indoor Gitarrenweltrekords 2015 live im Schwabengarten Leinfelden am 19. August zu erleben. Das Trio, das Drummer Damon Sawyer vervollständigt, heizt den Musikfans zum dritten Mal auf den Fildern mit eigenen Songs und Legenden aus der Woodstockzeit ein.