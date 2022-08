6 Jule Borchardt alias Jules tritt am Wochenende am Oberen See in Böblingen auf. Foto: Eibner-Pressefoto/Tabea Guenzler

Wer im August noch nicht verreist ist, braucht nicht zu darben: am Wochenende 13./14. August ist in der Region allerhand geboten. Das gute Wetter dürfte bei etlichen Weinfesten, Konzerten oder im Sommernachtskino außerdem für mediterrane Unbeschwertheit sorgen.















Link kopiert

Der August ist der Urlaubsmonat. Wer nicht schon seine sieben Sachen gepackt hat und verreist ist, kann im beschaulichen, aber kulturell bestimmt nicht verschlafenen Kreis Böblingen den Sommer genießen. Auch an diesem Wochenende steht wieder einiges auf dem Programm. Zum Beispiel wird zum 25. Jubiläum von „Sommer am See“ am Freitagabend an der Alten Tüv-Halle in Böblingen feine schwäbische Mundart-Comedy serviert. Zu Gast sein wird das Duo „Ernst und Heinrich“. Ab 19.30 Uhr halten die beiden Kabarettisten auf humorvolle Art allen Schwaben den Spiegel vor. Dabei glänzen sie nicht nur als Sprachjongleure. Mit ihrem Blick auf Alltagssituationen werden Ernst und Heinrich dem Publikum einige Lacher abgewinnen.

Musik mit Gefühl

Am Samstag dann kommen vor allem Liebhaber gefühlvoller Musik auf ihre Kosten. Dafür wird ab 19.30 Uhr die Böblinger Sängerin Jules sorgen. Einfühlsam und mit starker Stimme erzählt Jules musikalisch Geschichten aus dem Leben, vor allem aber über Liebe, Nachdenklichkeit und Zweifel. Im vergangenen Jahr gelang ihr auf bekannten Streaming-Plattformen der Durchbruch. In Böblingen war sie 2021 noch im Trio auf der Bühne. Dieses Jahr spielt Jule Borchhardt, wie die 21-Jährige bürgerlich heißt, am Oberen See mit einer ganzen Band vor heimischen Publikum.

Frauenpower auf der Leinwand

Auch wenn montags das Wochenende meist schon wieder vorbei ist, kann man während der Urlaubszeit mal eine Ausnahme machen. Ab 20 Uhr entführt das „Montagskino“ im Mauerwerk in Herrenberg die Zuschauerinnen und Zuschauer in die Welt von fünf Frauen. Der Film „Wunderschön“ bringt eine Portion Frauenpower mit sich – haben neben Regisseurin Karoline Herfurth doch auch Schauspielgrößen wie Martina Gedeck und Nora Tschirner mitgewirkt. Da der Film doch nicht ganz ohne Männer auskommen möchte, spielen auch Maximilian Brückner und Joachim Król in dem hochkarätig besetzten Streifen mit.

Spaß im Maislabyrinth im Rems-Murr-Kreis

Immer – natürlich auch unter der Woche – einen Ausflug wert ist das Maislabyrinth in Alfdorf im Rems-Murr-Kreis. Seit Jahrzehnten legt eine Landwirtsfamilie für die Sommerferien einen Irrgarten an, der sich bestens für die Familie eignet. Die Besucher versuchen, sich in dem Labyrinth zu orientieren und sammeln dabei Stempel, beantworten Quizfragen und können sich, weil all das durchaus schweißtreibend sein kann, in einem kleinen Pavillon mit Erfrischungen versorgen.

Dafür, wie viel Spaß man auf dem Irrweg haben kann, sind zwei beziehungsweise drei Euro Eintritt quasi geschenkt. Da die Sonne auch im Labyrinth viel Kraft hat, sollte man Mütze und Sonnencreme nicht vergessen. Wer ganz sicher gehen will, wirklich jede Stempelstation zu finden, kann zwar einen Notizblock mitnehmen. Hinter dem Nachwuchs hinterherzurennen, der völlig ohne Plan, aber mit mächtig Spaß voran rennt, macht aber deutlich mehr Freude.

Informationen zum Maislabyrinth unter www.remsmurrinfo.de.

Star-Wars-Feeling beim Lasertag

Geballte Action auch für Ältere verspricht ein Besuch in einer Lasertag-Arena, beispielsweise im Lasertag Elite Weinstadt. Jeder Teilnehmer erhält dort eine Weste mit Sensoren sowie einen gewehrähnlichen Markierer. In der schwarzlichtbeleuchteten Arena versuchen die Spieler, möglichst viele Treffer auf den Westen der anderen zu platzieren. Das mag martialisch klingen, macht aber jede Menge Spaß – egal ob man als große Gruppe die ganze Arena mietet oder mit weniger Begleitern unbekannten anderen Spielern zugeteilt wird. Die Arena in Weinstadt eignet sich auch für Kinder- und Erwachsenengeburtstage, Teambuilding-Events sowie Junggesellenabschiede. Tipp: wenn alle in schwarzen Sportklamotten kommen, wirkt die Schwarzlichtarena am besten. ( www.lasertag-weinstadt.de)

Deutlich gemütlicher, wohlschmeckend und obendrein wohltätig wird es sicherlich am Sonntag, 14. August, auf dem Marktplatz in Schorndorf zugehen. Dort laden zwischen 11 und 15 Uhr die Schorndorfer Tafel, der OB Bernd Hornikel und der Lions Club zur Langen Tafel ein. Serviert werden – von lokalen Metzgern gesponserte – panierte Schweineschnitzel und Kartoffelsalat, als vegane Alternative gibt es erstmals Gemüsehacksteaks. Der Erlös des gemeinsamen Schlemmens geht an die von der Awo betriebene Schorndorfer Tafel. Dort können bedürftige Menschen täglich Lebensmittel zu erschwinglichen Preisen einkaufen.

Kreis Esslingen: Ein Prosit im Wendlinger Weindorf

Zusammen getrunken und gegessen wird auch im Kreis Esslingen, und zwar im Wendlinger Weindorf, das von Donnerstag bis Sonntag, 11. bis 14. August, auf den St.-Leu-la-Forêt-Platz einlädt. Zu leckeren Schmankerln gibt es Livemusik: Am Freitag spielt die Partyband Amadeus und am Samstag singt Aldo italienische Hits.

Hits der Beatles-Ära in Esslingen

Wer die Musik der „Fab Four“ aus Liverpool liebt, ist am Samstag, 13. August, ab 18 Uhr in der Vereinsgaststätte Beckenhau am Esslinger Jägerhaus richtig. Dort präsentieren die Beatles of Baltemore einen musikalischen Querschnitt durch die Ära der Beatles, garniert mit Rock-Klassikern anderer Bands wie der Rolling Stones, der Travelling Willburys, ZZ Top, Led Zeppelin oder Queen. Das Konzert findet nur bei trockenem Wetter statt.

Viel Musik in Reichenbach

Einen musikalischen Doppelpack schnürt die Reichenbacher Kulturinitiative Die Halle: Den Anfang macht am Freitag, 12. August, um 20 Uhr die Band Different Paul – vier junge Stuttgarter, die die Leidenschaft für gute, handgemachte Musik verbindet. Ihr Markenzeichen ist ein grooviger Folk zum Mitwippen und Texte mit einer Prise Humor. Und am Samstag, 13. August, hat sich um 20 Uhr Volker Klenner angesagt. Solo und unplugged spielt der Gitarrist und Sänger Klassiker aus Rock, Pop und Soul von den 60er-Jahren bis heute – das Spektrum reicht von Bob Marley bis hin zu Sting oder Bon Jovi.

Kino im Freien in Kirchheim

Ein guter Film kann Freude bringen – gerne unter freiem Himmel. Im Sommernachtskino auf dem Kirchheimer Martinskirchplatz läuft an diesem Donnerstag „House of Gucci“, am Freitag die Komödie „Guglhupf Geschwader“ (ausverkauft), am Samstag sind die „Minions“ auf der Suche nach dem Mini-Boss, und am Sonntag heißt es „A la Carte – Freiheit geht durch den Magen“. Wer sich auf den letzten Drücker zum Besuch im Sommernachtskino entschließt, sollte sich vorab unter https://sommernachtskino.com informieren: Die Tickets sind begehrt.

Orgel und Trompete in Denkendorf

Eine festliche Trompetengala beginnt am Sonntag, 14. August, um 19 Uhr in der Denkendorfer Klosterkirche. Unter dem Motto „25 Jahre im Glanz von Trompete und Orgel“ präsentieren Bernhard Kratzer, Solotrompeter des Staatsorchesters Stuttgart, und sein langjähriger Orgelpartner Paul Theis aus Köngen glanzvolle Trompetenkonzerte, meditative Werke für Corno da caccia und virtuose Orgelmusik von Komponisten wie Telemann, Scheidt, Petrali, Bach und Puccini.

Echter Hingucker im Kreis Ludwigsburg

Es ist nicht nur im übertragenen, sondern auch im wörtlichen Sinne ein Highlight: Am Wochenende ist wieder Lichterzauber im Blühenden Barock in Ludwigsburg angesagt. Am Samstag nach Einbruch der Dämmerung wird sich das Blüba, so ist es angekündigt, in ein „einzigartiges Lichtermeer“ hüllen, eine „romantische Sommernachtsstimmung“ ist versprochen. Der Vorab-Pressetext ist nicht unbescheiden, aber es ist ja wirklich so: Der Lichterzauber ist etwas ganz besonderes, er nuanciert mit seinen Beleuchtungsspielen die ohnehin prächtigen Gartenanlagen. Dass mit einem lauen Sommerabend zu rechnen ist, macht die Vorfreude auf den Lichterzauber nur umso schöner. Ab 21.30 Uhr gibt es zur Musik von Pink ein 15 Minuten langes Lichtspektakel, dabei heißt es: „Die Emichsburg brennt“.

Programm ist schon ab dem Nachmittag, da fahren Modellschiffe auf dem See im Südgarten, Clown und Zauberkünstler Tilo Schoppe tritt im Aktionshaus im Märchengarten auf (18 und 19 Uhr) und im Bauerngarten werden Lampions gebastelt (17 und 20 Uhr). Auf zwei Bühnen treten Musiker auf.

Rock zum Feierabend

Apropos Musiker: Ausnahmsweise weiten wir diese Rubrik ein wenig aus – und weisen auf die Halbzeit von Kornwestheim rockt am Dienstag, 16. August, hin. Dann nämlich tritt die Dire-Straits-Tributeband „Brothers in Arms“ auf. Wer auf Rock steht oder einfach den Feierabend bei einem Bier auf dem Marktplatz ausklingen lassen will, ist da definitiv bestens aufgehoben.