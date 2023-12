Das Traumschiff: Hypochonder-Spaß mit Harald Schmidt vs. Ingolf Lück

Hypochonder-Spaß mit Harald Schmidt vs. Ingolf Lück

1 "Das Traumschiff: Utah": Neben Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle (Harald Schmidt, r.) ist mit Jens Kessler (Ingolf Lück) ein weiterer Hypochonder an Bord - nicht nur für Hoteldirektorin Hanna Liebhold (Barbara Wussow) keine einfache Aufgabe. Foto: ZDF/Dirk Bartling

Am zweiten Weihnachtsfeiertag schippert "Das Traumschiff" zum US-Bundesstaat Utah - ja, das geht. Für besonderen Spaß sorgen dabei Harald Schmidt und Ingolf Lück als konkurrierende Hypochonder.











Keine einfache Aufgabe wartet am zweiten Weihnachtsfeiertag in "Das Traumschiff: Utah" (26.12., 20:15 Uhr, ZDF) auf Hoteldirektorin Hanna Liebhold (Barbara Wussow, 62) und insbesondere auch auf Dr. Jessica Delgado (Collien Ulmen-Fernandes, 42). Denn neben Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle (Harald Schmidt, 66) ist mit Jens Kessler (Ingolf Lück, 65) ein weiterer Hypochonder an Bord.