Schon am Mittag hatten viele Fans die Lauben für einen Zwischenstopp auf dem Weg in die MHP-Arena besucht. Und auch der Sieg gegen den SC Freiburg wurde auf dem Weindorf gefeiert.

Gelöste Stimmung bestimmte schon am Samstagmittag das Weindorf-Szenario. Zahllose Besucherinnen und Besucher mit VfB-Trikots und Schals bestimmten das Bild. Die Vorfreude der Fans auf das Spiel gegen den SC Freiburg war enorm. Das Team beglückte denn auch seine Anhängerinnen und Anhänger mit einem furiosen Auftritt und dem beeindruckenden 5:0-Erfolg. Der wollte diskutiert und gefeiert werden – und so erstrahlte das Weindorf am frühen Abend noch einmal in Weiß und Rot.