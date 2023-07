5 Leinen los! Am 10. April 1912, 12 Uhr, verlässt die Titanic den Hafen von Southampton.Foto:Jens Ostrowski Foto:

Wie fanden Leo Zimmermann und Georges Jouannault den Tod beim Untergang der Titanic? Wie schaffte es Luise Kink, in ein Rettungsboot zu gelangen? Drei Passagiere aus Baden-Württemberg und ihre Geschichte.









Enzberg/Southampton - Am 10. April 1912 weht ein kühler Nordwestwind über den Hafen von Southampton. Das Thermometer zeigt 10 Grad. An diesem nebligen Mittwoch geht das größte Schiff der Welt auf Jungfernfahrt: 269 Meter lang, 28 Meter breit, 40 Meter von der Wasserlinie bis zur Spitze der vier Schornsteine. An Bord: 1300 Passagiere und 900 Crewmitglieder. Kurz vor 12 Uhr sind alle Gangwayluken geschlossen. Leinen los! Sechs Schlepper ziehen die Titanic vom Anlegeplatz weg.