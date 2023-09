10 Innenhof des Alten Schlosses als Techno-Bühne Foto: wlm/wlm

Feuerseefest, Herbst-Flohmarkt am Sonntag, Clubnacht im Innenhof des Alten Schlosses und mehr: Stuttgart geht in die Vollen, macht den Hafen zur Ereignisbühne und die Theo zur Flaniermeile. Geht noch mehr? In Stuttgart schon – Oper, Ballett und Schauspiel laden für Sonntag von 11 Uhr an mit der ganzen Staatstheatermannschaft zum Saisonstart ein. Und im Stadtpalais dreht sich alles um „Superkraut“.