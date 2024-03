Das ist los am Wochenende in Stuttgart

1 Aufsteiger aus eigener Kraft: Provinz gastiert in der Porsche-Arena Foto: Provinz/Kipper

Ostern in der Sonne? Ostern im Blütenzauber? Feiern und Tanzen mit den Pop-Durchstartern der Band Provinz? Stuttgart macht es an diesem Wochenende möglich.











War es nicht immer Weihnachten wärmer als an Ostern? Manche Erinnerung wird dieser Tage von der Sonne einfach weggestrahlt – passend zum Beginn der Sommerzeit in der Nacht auf Sonntag. Geht es noch besser? Die Killesbergbahn dampft seit Karfreitag durch den Park – am Sonntag gar als „Häsle-Express“. Stuttgart? Geht Eier suchen im Park!