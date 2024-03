Das hält ihn jung und fit: Dieter Hallervorden: Seine Frau ist sein Quell der Lebenslust

Liebe hält im Alter offenbar jung und fit: Der Schauspieler Dieter Hallervorden (88) hat im Interview mit der Zeitschrift "Gala" über seinen ganz persönlichen Jungbrunnen gesprochen. Sein Geheimnis ist seine Ehe mit seiner 30 Jahre jüngeren Frau Christiane Zander (58). "Ich glaube, dass ich durch diese Frau länger leben werde als es ursprünglich vorgesehen war. Sie kümmert sich um mich und ist ein Quell der Lebenslust", so der Kabarettist. Außerdem schwöre er täglich noch vor dem Frühstück auf eine Stunde Sport.

Er träumt von einer gemeinsamen Neuseeland-Reise

Eine gemeinsame Leidenschaft, die das Paar verbindet: in den Urlaub fahren. "Die Welt ist noch so groß, es gibt noch so vieles zu entdecken. Ich träume von einer Reise nach Neuseeland mit meiner Frau", verrät der 88-Jährige. Vor kurzem seien sie erst von einer verspäteten Hochzeitsreise in den Oman zurückgekehrt.

Circa drei Wochen im Jahr verbringt das Ehepaar laut Hallervorden zudem auf seiner Privatinsel in der Bretagne. Im Moment sei ein Aufenthalt auf "Costaérès" allerdings etwas schwieriger als sonst: "Ein Sturm hat die Insel schwer beschädigt", so der 88-Jährige. Die Insel gehört dem Schauspieler seit 1988 und verfügt sogar über eine kleine Burg.

Hallervorden und die ehemalige Stuntfrau Christiane Zander sind seit 2015 ein Paar und seit 2022 miteinander verheiratet. Für den Schauspieler ist es die dritte Ehe: Seine erste Ehefrau war die Schauspielerin Rotraud Schindler, mit der er zwei gemeinsame Kinder hat. Seine zweite Ehe mit Eleonore Blume hielt 25 Jahre, auch sie haben zwei Kinder miteinander.

Im Februar 2023 bezeichnete er seine dritte Ehefrau im Gespräch mit "Bild am Sonntag" als "ein wundervolles Lebensergänzungsmittel". Christiane habe seinem Leben einen neuen Schwung verliehen. Um noch viele Jahre mit ihr genießen zu können, widme er sich eine Stunde am Morgen seiner Fitness in Form von "strampeln auf dem Ergometer" und "schwimmen gegen eine starke Gegenstromanlage".