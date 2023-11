Bereits seit dem 9. November stellen sich zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer – größtenteils bekannt aus dem deutschen (Reality-)TV – in der zweiten Staffel von „Das große Promi-Büßen“ ihren Sünden. Moderiert wird das Ganze von Beichtmutter Olivia Jones.

Die Dragqueen konfrontiert die Prominenten in einem Zeltlager mit Negativschlagzeilen aus ihrer (TV-)Vergangenheit – und lässt sie dafür büßen. Am vergangenen Donnerstag, 23. November 2023, lief die dritte Folge bei ProSieben. Wer musste nach dieser das Camp verlassen?

Lesen Sie auch

„Tribunal der Loser“

In Folge drei der Show stand das erste "Duell der Loser" an. Bei diesem nominieren die Kandidaten am Ende jeder Folge zwei Mitspieler, die dann ein Exit-Spiel absolvieren. Wer das verliert, muss gehen. Schon seit der letzten Folge in der Woche zuvor stand eine Kandidatin dafür fest: Influencerin Christin Okpara. Sie wurde sechsmal von den anderen gewählt und bekam damit die meisten Stimmen. Aber auch Gloria Glumac („Temptation Island“) wurde in der vergangenen Woche nominiert, genau wie TV-Auswanderer Steff Jerkel.

In der aktuellen Folge wurde der DJ und Influencer Mike Cees von den anderen Promis gewählt. Okpara traf also im "Duell der Loser" auf ihn.

Exit-Spiel zwischen Mike Cees und Christin Okpara

Ihre Aufgabe im Exit-Spiel: Die beiden mussten binnen 15 Minuten ein 60 Meter langes und 40 Kilogramm schweres Seil an einem Autowrack befestigen. Im Anschluss tauschten die Teilnehmer die Autos und mussten den Knoten des jeweils anderen so schnell wie möglich lösen. Gewonnen hatte, wer zuerst das Seil komplett vom Auto entfernt. Okpara und Cees hatten unterschiedliche Taktiken, mit einem glücklicheren Ausgang für die Influencerin. Sie zog am Ende das Seil aus dem Auto (mit deutlichem Vorsprung) und gewann das Duell. Mike Cees musste also das Camp verlassen.

In der Folge wurde er außerdem von Olivia Jones mit seinem Verhalten in der Show "Sommerhaus der Stars konfrontiert. Er bekam Szenen gezeigt, in der er seine Frau Michelle Monballijn stark bevormundet hatte. Die anderen waren schockiert. Als symbolische Strafe musste Cees einen Tag lang eine Augenbinde tragen. Auch Beichtmutter Jones äußerte sich zu Cees Verhalten im "Sommerhaus":

Sie richtete einen Apell an die Zuschauer der Show.

Wer ist bei "Das große Promi-Büßen" dabei?

Nach dem Ausscheiden von Mike sind noch folgende Promis dabei:

Christin Okpara (Reality-Star, Influencerin)

Danni Büchner (TV-Teilnehmerin, Gastronomin)

Patrick Romer (Landwirt und Reality-Star)

Steff Jerkel (Reality-Star, TV-Auswanderer)

Lisha Savage (YouTuberin, Influencerin und Reality-Star)

Gloria Glumac (Recruiterin, Reality-Star)

Leon Machère (Reality-Star, Rapper, YouTuber)

Jürgen Trovato (Privatdetektiv, TV-Star, Schlagersänger)

Eric Sindermann (Handballer, Designer, Reality-Star)

Christin Okpara (Reality-Star, Influencerin)

Yvonne Woelke (Schauspielerin, Moderatorin und Model)

Emmy Russ (Erotikmodel, Laiendarstellerin, TV-Teilnehmerin)

Diese Promis werden also weiter um den Gewinn der Show - sprich 50 000 Euro kämpfen.

Nominierung von Okpara sorgte in Folge 2 für Zündstoff

Die Nominierung von Okpara in Folge 2 sorgte für besonders viel Zündstoff. Vor allem zwischen ihr und Erotikmodel Emmy Russ krachte es. Russ schoss bei der Nominierung direkt gegen die 26-Jährige. Grund: sie fühlt sich von Okpara mit einer Prostituierten verglichen.

Christin Okpara Foto: ProSieben/Nikola Milatovic

Auch nach ihrem Sieg gegen Cees jetzt schoss die Influencerin im Gespräch mit ihm gegen die Gruppe. "Die Mädels kannst du in die Tonne kloppen. Schweinehaufen", sagt sie etwa. Ob das den anderen gefallen wird? Vermutlich nicht. Wie es weitergeht, werden die nächsten Folgen zeigen.

Wann läuft „Das große Promi-Büßen?“

Die Show läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenlos bei Joyn. Auch kann man die Folgen als Preview auf Joyn PLUS+ sehen, dem Streamingdienst der ProSiebenSat.1 Media SE.

Eine vollständige Übersicht der einzelnen Sendetermine haben wir hier zusammengefasst: Sendetermine „Da große Promi-Büßen“

Um was geht es bei „Das große Promi-Büßen?“

Die Promis müssen sich in der Show auch in verschiedenen Spielen beweisen. In diesen bekommen sie allerdings keine Belohnung, sondern können nur Bestrafungen entgehen. Das Team, das das Gruppenspiel verliert, bekommt eine Strafarbeit. Besonderes Augenmerk sind aber die „Runden der Schande“, in denen Olivia Jones die Promis mit ihren größten Fauxpas aus der Vergangenheit konfrontiert.

Sie zeigt ihnen Ausschnitte aus ihren bisherigen TV-Teilnahmen, danach sollen die Promis mit einer persönlichen Aufgabe Buße tun. Dabei soll sich herausstellen, wer von den Kandidaten seine Taten ernsthaft bereut. Am Ende jeder Folge nominieren die Kandidaten beim „Tribunal der Loser“ zwei Mitspieler, die dann ein Exit-Spiel absolvieren. Wer verliert, muss die Show verlassen. Der Gewinner der Sendung bekommt 50 000 Euro.