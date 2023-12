Bereits seit dem 9. November stellen sich zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer – größtenteils bekannt aus dem deutschen (Reality-)TV – in der zweiten Staffel von „Das große Promi-Büßen“ ihren Sünden. Moderiert wird das Ganze von Beichtmutter Olivia Jones.

Die Dragqueen konfrontiert die Prominenten in einem Zeltlager mit Negativschlagzeilen aus ihrer (TV-)Vergangenheit – und lässt sie dafür büßen. Am vergangenen Donnerstag, 30. November 2023, lief die vierte Folge bei ProSieben. Wer musste nach dieser Folge das Camp verlassen?

Die überraschende Antwort: Ein Promi geht freiwillig. Lisha Savage hat aufgrund von Heimweh entschieden, die Show verlassen zu wollen. "Ich kann nicht mehr!" Laut ProSieben und Joyn gab der Promi an, ihren Mann, ihre Tiere und den Alltag zuhause zu vermissen. Sechs der Kandidaten gaben Lisha Savage ihre Stimmen, weil sie erwartet hatten, dass sie nur so im "Tribunal der Loser" im Duell antreten kann und die Chance bekommt, nach Hause zu fahren. Doch die Kandidatin musste das Camp sofort verlassen und das Duell findet dennoch statt. Emmy Russ (Erotikmodel, Laiendarstellerin, TV-Teilnehmerin) und Leon Machère (Reality-Star, Rapper, YouTuber) treten nun gegeneinaner an. Wer gewinnen wird, erfahren die Zuschauer in der nächsten Folge.

Neben den oben genannten Kandidaten sind noch weitere in der TV-Show dabei:

Jürgen Trovato (Privatdetektiv, TV-Star, Schlagersänger)

Eric Sindermann (Handballer, Designer, Reality-Star)

Christin Okpara (Reality-Star, Influencerin)

Yvonne Woelke (Schauspielerin, Moderatorin und Model)

Danni Büchner (TV-Teilnehmerin, Gastronomin)

Steff Jerkel (Reality-Star, TV-Auswanderer)

Patrick Romer (Landwirt und Reality-Star)

Gloria Glumac (Recruiterin, Reality-Star)

In der letzten Folge entschied sich zwischen Christin Okpara und Mike Cees, wer im Camp bleiben darf. Bei der Aufgabe, ein schweres Seil an einem Autowrack zu befestigen und anschließend den Knoten des Gegners zu lösen, gewann Christin und Mike Cees musste die Sendung verlassen.

Um was geht es bei „Das große Promi-Büßen?“

Die Promis müssen sich in der Show auch in verschiedenen Spielen beweisen. In diesen bekommen sie allerdings keine Belohnung, sondern können nur Bestrafungen entgehen. Das Team, das das Gruppenspiel verliert, bekommt eine Strafarbeit. Besonderes Augenmerk sind aber die „Runden der Schande“, in denen Olivia Jones die Promis mit ihren größten Fauxpas aus der Vergangenheit konfrontiert.

Sie zeigt ihnen Ausschnitte aus ihren bisherigen TV-Teilnahmen, danach sollen die Promis mit einer persönlichen Aufgabe Buße tun. Dabei soll sich herausstellen, wer von den Kandidaten seine Taten ernsthaft bereut. Am Ende jeder Folge nominieren die Kandidaten beim „Tribunal der Loser“ zwei Mitspieler, die dann ein Exit-Spiel absolvieren. Wer verliert, muss die Show verlassen. Der Gewinner der Sendung bekommt 50 000 Euro.

Wann läuft „Das große Promi-Büßen?“

Die Show läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenlos bei Joyn. Auch kann man die Folgen als Preview auf Joyn PLUS+ sehen, dem Streamingdienst der ProSiebenSat.1 Media SE.

Eine vollständige Übersicht der einzelnen Sendetermine haben wir hier zusammengefasst: Sendetermine „Da große Promi-Büßen“