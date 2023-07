1 Die Wirtschaft ist gezeichnet vom Coronavirus – das wird die Stadt Stuttgart bei den Gewerbesteuereinnahmen zu spüren bekommen. Foto: dpa/Marijan Murat

Die Kosten infolge der Pandemie sind hoch, die Ausfälle bei den Einnahmen groß. Nun muss die reiche Landeshauptstadt besser zu unterscheiden lernen, was wirklich wichtig ist und was nicht so sehr, kommentiert Josef Schunder.









Stuttgart - Der Bedarf an Rettungsschirmen wird immer größer. Nun hat auch der Stuttgarter OB noch einen angefordert, obwohl die Landeshauptstadt ja bisher zu den Reichen zählte. So verheerend wirkt sich das Coronavirus also auch in den Kassen der Kommunen aus, vom Haushalt des Bundes und vieler schwer getroffener Wirtschaftsunternehmen ganz zu schweigen.