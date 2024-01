Das Bella Italia in Aichstrut: Pizzeria in Nacht- und Nebelaktion vergrößert – jetzt droht Ärger

1 Um den neuen Flachbau herum sieht es noch eher unwirtlich aus. Foto: /Gottfried Stoppel

Der Anbau an ein einstiges Gasthaus in Aichstrut macht was her. Allerdings ist das Bella Italia offenbar nicht richtig genehmigt worden. Wie es nun weitergeht.











Vor dem neuen, einstöckigen Flachdachanbau in Glas und Metall am Aichstruter Ortsanfang steht bereits ein großes Schild, das dort kulinarische Freuden im Ristorante samt Pizzeria Bella Italia verspricht. Die Crux dabei: Der Anbau ist offenbar nicht genehmigt. Beim Welzheimer Gemeinderatsausschuss jedenfalls, so ist zu hören, stand ein entsprechendes Baugesuch für das Areal an der Kaisersbacher Straße nie auf der Tagesordnung. Er sei, sagen Anwohner, in einer Art Nacht- und Nebel-Aktion übers Wochenende errichtet worden.