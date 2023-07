1 König Charles III. hinter dem Sarg seiner Mutter. Foto: Imago//Doug Peters

Nirgendwo in der Welt wäre ein Akt der Grablegung wie dieser denkbar. Als die Briten ihre tote Königin Elizabeth II. zu Grabe tragen, entfaltet sich noch einmal die Strahlkraft der Monarchie.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Es ist ein kolossales Spektakel: Um den Sarg unter dem königlichen Banner und der imperialen Krone nehmen König Charles III., die königliche Familie, der Hofstaat, kirchliche und weltliche Würdenträger, Monarchen, Präsidenten und Regierungschefs fast der ganzen Welt Abschied von der im Alter von 96 Jahren verstorbenen britischen Monarchin. Hymnen steigen während des Gottesdiensts in Westminster Abbey ins Gewölbe der Kathedrale hoch. Weiße Federhelme, goldene Wappen, Degen und jede Menge militärischer Orden entfalten militärisches Gepränge. Am Ende fehlt nicht einmal der Klagegesang eines einzelnen Dudelsacks. Das Ganze lebt, in seiner betörenden Fülle, vom Glanz einer Jahrhunderte zurückreichenden Zeit.