Darts-WM: 16-jähriger Luke Littler steht im Finale

1 Luke Littler hat es geschafft: Der 16-jährige Darts-Profi steht im WM-Finale. Foto: dpa/Zac Goodwin

Luke Littler schafft es bei der WM in London ins Endspiel. Der 16-Jährige verzückt die Darts-Welt und könnte sich am Mittwoch zum Weltmeister krönen.











Darts-Teenager Luke Littler hat als jüngster Spieler der Geschichte das WM-Finale erreicht und steht kurz vor einer Sportsensation. Der 16 Jahre alte Engländer gewann sein Halbfinale gegen Landsmann Rob Cross am Dienstagabend klar mit 6:2 und darf am Mittwoch (21 Uhr/DAZN und Sport1) auf eine Krönung und einen Siegerscheck in Höhe von 500.000 Pfund (knapp 600.000 Euro) hoffen. Gegner im Finale ist entweder Luke Humphries oder Scott Williams, die ihr Duell im Alexandra Palace direkt im Anschluss bestreiten.