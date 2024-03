Darmstadt: Hubschrauber in Südhessen nahe Autobahn 67 abgestürzt

1 Laut Polizei blieben die Hubschrauber-Insassen unverletzt. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie/IMAGO

In Südhessen ist am Mittwoch ein Hubschrauber mit zwei Menschen nahe einer Autobahn abgestürzt. Die beiden Insassen blieben ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt, wie die Polizei in Darmstadt mitteilte. Der Hubschrauber stürzte demnach gegen 15.00 Uhr in ein Feld zwischen der Bundesstraße 44 und der Autobahn 67 bei Gernsheim.