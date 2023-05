1 K.-o.-Tropfen im Glas sieht man nicht – aber mithilfe des Armbands kann man das Getränk darauf testen. Foto: Xantus

Eine Abiturientin aus Ulm war im Münchner Nobelclub P1 feiern, einige Jungs haben ihr einen Energydrink ausgegeben. Doch darin waren GHB-Tropfen. Die junge Frau reagierte.









Ulm - Nach dem Oktoberfest ist Lina G. (Name geändert) mit Freunden von der Theresienwiese in die Nobeldisco P 1 in München weitergezogen. Die Schüler aus Ulm wollten den Abend dort ausklingen lassen, sie feierten in einer Sitzgruppe, hatten ihre eigenen Getränke am Tisch stehen. Und bei den eigenen Getränken hätten sie es besser bewenden lassen sollen.