In Berlin sind die Ermittlungen gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann (60) eingestellt worden. Das teilten unter anderem die Anwälte des Musikers mit. Diese Entscheidung wurde "mangels hinreichenden Tatverdachts" getroffen, geht aus einem Schreiben hervor. Der Musiker hat sich nun ebenfalls zu der Einstellung der Ermittlungen geäußert. In einer Instagram-Story teilte er eine Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Berlin zum eingestellten Ermittlungsverfahren, in einer anderen schrieb er in einem Statement schlicht: "Ich danke allen, die unvoreingenommen das Ende der Ermittlungen abgewartet haben."